foto Ansa

01:30

- Un imprenditore edile di 54 anni è stato trovato morto dai carabinieri in auto con un colpo di pistola alla testa alla periferia di Bologna. Per gli investigatori si tratta del presunto autore dell'omicidio dell'imbianchino 34enne, avvenuto poco prima davanti a un bar nel quartiere San Donato, dalla parte opposta della città. Il movente dell'esecuzione dell'imbianchino sarebbe da ricercare forse in questioni economiche e di lavoro.