foto Ansa

10:45

- I ministri per gli Affari europei hanno dato questa mattina il tanto atteso via libera definitivo ai fondi per il post terremoto in Emilia Romagna. L'ok formale allo stanziamento di 670 milioni di euro è arrivato dal Consiglio affari generali, dopo l'accordo della settimana scorsa all'Ecofin.