foto Ansa

09:09

- Due morti e quattro feriti in uno scontro a Casalborsetti (Ravenna), sulla via Romea. Le vittime sono un uomo di 72 anni e una donna di 69. Grave una 37enne, condizioni meno preoccupanti per tre uomini fra i 69 e i 77 anni, portati all'ospedale di Ravenna. Nell'incidente un'auto si è incendiata, l'altra si è ribaltata nel fossato. Con i sanitari del 118 sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale.