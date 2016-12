Fondi sisma, c'è il via libera dall'Ue agli aiuti

foto Vigili del Fuoco Correlati Monti: "Blocco inaccettabile"

15:23 - E' arrivato il via libera del consiglio Ecofin agli aiuti Ue per il terremoto in Emilia Romagna. Lo si è appreso a Bruxelles dove i ministri delle Finanze europei hanno votato a maggioranza qualificata un accordo che consentirà lo sblocco dei 670 milioni destinati alle popolazioni colpite dal terremoto. Solo tre Paesi (Gran Bretagna, Svezia e Finlandia) si sono opposti, e quindi la proposta è passata a maggioranza qualificata.

La presidenza di turno si presenterà dunque al comitato di conciliazione fra Europarlamento, Consiglio e Commissione, per per discutere del bilancio 2013 dell'Unione europea, con questo accordo preso a maggioranza.



I rappresentanti dell'Europarlamento si sono riservati di decidere, come fa sapere il relatore Giovanni La Via, se accettare questo accordo per proseguire nella discussione o invece chiedere che assieme ai fondi per l'Emilia si sblocchino anche i 9 miliardi del bilancio rettificato 2012 per sostenere gli impegni presi dell'Ue.