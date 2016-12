foto LaPresse Correlati Modena, in manette nove cardiologi del Policlinico

11:39

- "Piglio i soldi sotto banco, li fatturo a una Onlus... c'ho le aziende che mi fanno i contratti" in questa intercettazione Alessandro Aprile, uno dei medici finiti in manette nell'ambito dell'inchiesta che ha travolto il reparto di cardiologia del Policlinico di Modena, descrive il meccanismo costruito insieme ai colleghi. Soldi dalle aziende per usare i loro macchinari: la salute dei pazienti resta sullo sfondo.