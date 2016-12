foto LaPresse

18:31

- "Non c'è stato nessun accordo sui fondi per il terremoto" da destinare alle popolazioni emiliane colpite dal sisma e quindi salta anche la trattativa sul bilancio. A riferirlo è l'europarlamentare Francesca Balzani, relatrice sul fondo di solidarietà per l'Emilia. I negoziati con il Consiglio, ha aggiunto, potranno riprendere solo quando ci sarà un'intesa. Doccia fredda quindi sull'ottimismo dell'Italia, che si attendeva una soluzione in tempi rapidi.