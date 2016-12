foto Ap/Lapresse 17:21 - Dopo le proteste e i blocchi degli ultimi giorni (e i disordini di venerdì con una decina di feriti) allo stabilimento di Piacenza, la direzione Ikea ha optato per il "riposizionamento dei volumi" (cioè l'invio della merce ad altri centri di smistamento) a partire da domani, con la perdita di 107 posti di lavoro. Ikea ha chiesto e ottenuto per domani un incontro con i sindacati per discutere della situazione. - Dopo le proteste e i blocchi degli ultimi giorni (e i disordini di venerdì con una decina di feriti) allo stabilimento di Piacenza, la direzione Ikea ha optato per il "riposizionamento dei volumi" (cioè l'invio della merce ad altri centri di smistamento) a partire da domani, con la perdita di 107 posti di lavoro. Ikea ha chiesto e ottenuto per domani un incontro con i sindacati per discutere della situazione.

"La progressiva riduzione dell'attività della piattaforma logistica di Piacenza - sottolinea Ikea Italia - è valutata con estrema attenzione dalla Casa madre dove si stanno predisponendo ipotesi di scenari alternativi nel sistema di approvvigionamento delle merci".



"Il perdurare di uno stato di turbolenza o addirittura l'impossibilità di continuare ad utilizzare questo Polo metterebbe a repentaglio un progetto occupazionale e di sviluppo che aveva fino ad ora offerto una eccellente alternativa alla perdurante crisi". Ikea rileva tra l'altro di aver verificato "la correttezza dell'operato del Consorzio Cgs e non sono risultate irregolarità o discriminazioni, come confermato anche dalle istituzioni pubbliche".



La procura di Piacenza intanto sta indagando su quanto accaduto venerdì. Le ipotesi di reato rilevate sono quelle di manifestazione non autorizzata e lesioni. Circa 80 dimostranti hanno organizzato picchetti davanti ai quattro ingressi della multinazionale, e la polizia e i carabinieri sono intervenuti per far sgomberare i dimostranti e consentire l'accesso ai camion e i lavoratori che intendevano ugualmente prestare servizio nonostante lo sciopero.



Ikea: "Misura temporanea"

La parziale riduzione di volumi di merce, a partire da lunedì 12, è una misura temporanea causata dal blocco ai cancelli che impedisce l'accesso dei mezzi di trasporto e quindi le operazioni di carico e scarico. La riduzione dell'attività terminerà al cessare del blocco. E' quanto precisa Ikea.