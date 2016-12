foto Ingv

06:47

- Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte in Emilia, la prima in provincia di Reggio e la seconda tra le province di Modena e Ferrara. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la terra ha tremato alle 4:01 con magnitudo 2.5 in prossimità dei comuni reggiani di Carpineti, Casina e Canossa; poi alle 4:15 con magnitudo 2.3 vicino a Finale Emilia e di quelli ferraresi di Bondeno e Sant'Agostino.