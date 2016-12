foto Getty 11:31 - Che una distorsione alla caviglia possa dare fastidio per parecchio tempo può capitare ma che porti alla morte non sembra normale. E' per questo che dopo il decesso di un uomo di 56 anni, a Bologna, è arrivato un avviso di garanzia al medico che lo aveva in cura. - Che una distorsione alla caviglia possa dare fastidio per parecchio tempo può capitare ma che porti alla morte non sembra normale. E' per questo che dopo il decesso di un uomo di 56 anni, a Bologna, è arrivato un avviso di garanzia al medico che lo aveva in cura.

A presentare la denuncia è stata la moglie Crocetta Cosentino che al Resto del Carlino ha detto "Non si può morire per una distorsione alla caviglia. Mio marito prima della caduta stava benissimo. Era un uomo grande e grosso, forte. Ora non c’è più e io chiedo giustizia, affinché tragedie come la sua non capitino mai più". Il decesso di Eugenio Flaviano, libero professionista, risale al febbraio scorso, ma l’avviso di garanzia al camice bianco è stato inviato dalla Procura nei giorni scorsi. Il sospetto è che la terapia a base di eparina sia stata somministrata in dosi insufficienti e che per questo sia sopraggiunta una fatale tromboembolia.