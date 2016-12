foto Da video 12:22 - Tracce di una tossina rarissima, della quale non esisterebbero precedenti tracce in Italia, prodotta dai batteri di escherichia coli sono state trovate durante l'autopsia nel corpo della cantante piacentina Gianna Casella, morta dopo un pranzo a base di cozze. Il ristorante sino-giapponese di Piacenza dove è stato consumato il pasto è stato sequestrato. - Tracce di una tossina rarissima, della quale non esisterebbero precedenti tracce in Italia, prodotta dai batteri di escherichia coli sono state trovate durante l'autopsia nel corpo della cantante piacentina Gianna Casella, morta dopo un pranzo a base di cozze. Il ristorante sino-giapponese di Piacenza dove è stato consumato il pasto è stato sequestrato.

Della vicenda, proprio per la rarità del caso, è stato chiamato a occuparsi l'Istituto superiore di Sanità a Roma, il principale centro di ricerca, controllo e consulenza scientifico-tecnica in materia di sanità pubblica in Italia che dovrà esaminare la tossina. Le indagini sulla vicenda sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Emilio Pisante, che dovrà cercare di stabilire quale sia stata la provenienza dell'agente dannoso. Una delle ipotesi, ma non l'unica, è che sia legata al cibo.



Il marito della donna: "Vogliamo la verità"

"Eravamo andati a pranzo martedì della scorsa settimana io, Gianna, mia sorella e mio cognato - racconta Franco Peveri, marito della scomparsa - mia moglie, unica tra di noi, aveva preso un'abbondante porzione di cozze. Siamo usciti dal locale intorno alle tre del pomeriggio e alle sei e mezza lei si è sentita male. Il mercoledì sembrava stesse meglio, ma poi ha accusato dolori addominali sempre più forti, febbre e difficoltà respiratorie. Sabato abbiamo chiamato il 118, l'hanno ricoverata ma ormai era troppo tardi. Ora vogliamo la verità".



Tre cinesi indagati per omicidio colposo

La procura della Repubblica di Piacenza ha iscritto tre cinesi nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Si tratta di due donne ed un uomo che lavorano nel ristorante presso cui aveva pranzato l'artista. Il locale era subito finito nel mirino degli inquirenti e il Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri vi aveva sequestrato decine di chilogrammi di generi alimentari senza la necessaria indicazione della tracciabilità.



La difesa: "Nessun legame con il ristorante"

"Non c'è assolutamente la prova che la tossina prodotta dal batterio escherichia coli provenga da cibi preparati nel locale dei miei assistiti - spiega l'avvocato Alberto Tucci che difende i tre indagati -. Ricordo che si tratta dello stesso batterio e della stessa tossina presenti in una verdura che nel corso del 2011 avevano causato problemi in Germania e Francia. Quindi già presente nei Paesi occidentali. E sottolineo che i miei assistiti acquistano diversi prodotti non solo all'estero, ma anche in Italia".