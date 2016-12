Piacenza, bimbo muore schiacciato da cancello

foto Ansa 14:07 - Un bambino è morto schiacciato da un cancello automatico di un'azienda in via dell'Industria, alla periferia di Piacenza. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma inutilmente. Il bimbo, di nazionalità italiana, aveva nove anni e si trovava nel cortile dell'azienda, una fabbrica di spazzole. - Un bambino è morto schiacciato da un cancello automatico di un'azienda in via dell'Industria, alla periferia di Piacenza. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma inutilmente. Il bimbo, di nazionalità italiana, aveva nove anni e si trovava nel cortile dell'azienda, una fabbrica di spazzole.

Sarebbe stato colpito alla testa dal cancello di ferro, staccatosi all'improvviso, che lo ha schiacciato al suolo. A dare l'allarme sono stati gli stessi lavoratori del capannone.



Un operaio ha cercato di alzare il cancello con un muletto, per tentare di liberare il bambino. Sono stati avvisati nel frattempo 118 (è giunta anche l'eliambulanza da Parma), vigili del fuoco e forze dell'ordine, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.