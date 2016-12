Forlì, "intitolate l'aeroporto a Mussolini"

- Benito Mussolini al posto dell'eroe della Grande Guerra, Luigi Ridolfi. Il presidente degli industriali di Forlì e Cesena, Massimo Balzani, ha proposto di intitolare al duce, nato poco lontano, l'aeroporto locale. Immediate le reazioni, tutte negative: per l'associazione partigiani "non si intitolano aeroporti a criminali", per il sindaco della città è una "sciocchezza" mentre la stessa Confindustria definisce l'idea "inopportuna".

Fu proprio Mussolini, negli Anni '30, a volere lo scalo di Forlì, attualmente il terzo in Emilia Romagna per traffico di passeggeri. Fu il governo fascista, inoltre, a decidere di intitolarlo a Ridolfi, valoroso combattente dell'aeronautica nativo di Forlì, scomparso l'anno successivo alla fine della prima guerra mondiale per un incidente in volo.

L'obiettivo di Balzani, almeno ufficialmente, non sembra essere solo nostalgico: "E' stato Mussolini a volere questo scalo - ha ricordato il presidente di Unindustria - e il suo nome potrebbe garantire allo scalo maggiore visibilita".

Il sindaco: "Sciocchezza enorme"

Il sogno del numero uno degli industriali di vedere il nome di Mussolini all'ingresso dello scalo romagnolo si infrange contro un muro di no. A partire da quello del sindaco Roberto Balzani che, intervistato da Repubblica, definisce la proposta "una sciocchezza così grande che non l'ho nemmeno commentata". Anche l'Anpi, l'associazione partigiani, respinge indispettita l'idea: "Non ci sono dubbi che il fascismo sia stato un'associazione a delinquere e non si intitolano aeroporti ai criminali".

La stessa Confindustria lascia solo Balzani definendo "del tutto inopportuna" l'uscita del dirigente locale dell'associazione di categoria.

Anche la rete si mobilita

La proposta shock di Balzani non ha lasciato indifferenti neppure i forlivesi, che hanno immediatamente messo in rete il loro sconcerto. Su Facebook è nato il gruppo "Mussolini, giù le mani dall'aeroporto" che in pochi giorni ha collezionato 665 adesioni.