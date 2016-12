foto Dal Web 06:40 - Una nuova scossa di terremoto, la terza, di magnitudo 2.8, è stata registrata nelle zone terremotate dell'Emilia, in provincia di Modena. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 6,8 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Possidonio e San Prospero. Nessun danno a cose o persone. - Una nuova scossa di terremoto, la terza, di magnitudo 2.8, è stata registrata nelle zone terremotate dell'Emilia, in provincia di Modena. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 6,8 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Possidonio e San Prospero. Nessun danno a cose o persone.

Tre in tutto le scosse in Emilia, uno sciame sismico che si è protratto per alcune ore della notte.



La prima, verso mezzanotte, di magnitudo 2.0, ha avuto ipocentro a 8,9 km di profondità ed epicentro in prossimità del comune di Finale Emilia. La seconda di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 3:36 nelle zone terremotate dell'Emilia, in provincia di Modena. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7,6 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Possidonio e San Prospero.



La terra trema anche al sud

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 3:38 nella zona del massiccio del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, teatro da oltre un anno di uno sciame sismico che ha fatto registrare più di 600 scosse. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8,5 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni potentini di Rotonda e Viggianello, e di quelli cosentini di Laino Borgo, Laino Castello e Mormanno. Non si registrano al momento danni a persone o cose.