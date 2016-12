Emilia Romagna, la Gdf in consiglio regionale

foto Ansa Correlati Scandalo alla Regione Lazio, arrestato Fiorito

12:55

- I militari della Guardia di Finanza si sono recati nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per acquisire documentazione sulle spese sostenute dai gruppi politici. Li ha mandati la procura di Bologna che indaga contro ignoti per peculato. I finanzieri si sono recati nell'ufficio di presidenza per prendere le carte riguardanti la scorsa legislatura, poi nelle sedi dei gruppi per acquisire i documenti delle spese dell'attuale mandato.