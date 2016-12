foto LaPresse

- La polizia di Modena ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, tra cui 5 arresti in Romania e 2 in Italia, mentre le rimanenti misure sono state eseguite in carcere, per reclutamento, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'organizzazione reclutava le ragazze e le trasferiva in Italia, dandogli l'alloggio e un posto di lavoro in strada a fronte della gestione, protezione e di una grossa percentuale sui guadagni.