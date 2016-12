Incidente tra Cesena e Forlì, due vittime

foto LaPresse

19:05

- E' di due vittime il bilancio di un incidente avvenuto sulla A14 tra Forlì e Cesena. Ferite anche due gemelline di poco più di un anno, che però non sarebbero in pericolo di vita. Erano su una Mercedes, che ha tamponato un mezzo di Autostrade in terza corsia. Illeso il conducente del mezzo, così come quello di un altro camion contro cui ha impattato l'auto dopo il primo urto.