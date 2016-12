foto Ansa 22:52 - Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di uno studio legale nel pieno centro di Ravenna. L'aggressore ha sparato contro un avvocato 43enne, ferendolo in maniera non grave. L'uomo poi si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dalla polizia locale. Prima di essere fermato, ha tentato di sparare, senza però riuscirci. Primo Bisi, 75 anni, aveva ucciso già tre volte: l'amante della prima moglie, la sua seconda moglie e l'amante, nel 1963 e nel 2001. - Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di uno studio legale nel pieno centro di Ravenna. L'aggressore ha sparato contro un avvocato 43enne, ferendolo in maniera non grave. L'uomo poi si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dalla polizia locale. Prima di essere fermato, ha tentato di sparare, senza però riuscirci. Primo Bisi, 75 anni, aveva ucciso già tre volte: l'amante della prima moglie, la sua seconda moglie e l'amante, nel 1963 e nel 2001.

Nel secondo delitto fece fuoco con un'arma legalmente detenuta. Con questi precedenti, appena 11 anni dopo, era già agli arresti domiciliari e ha deciso di farla pagare col sangue (riuscendo solo a ferirlo) proprio all'avvocato che aveva ottenuto per lui l'attenuazione della detenzione perché pretendeva di avere la propria parcella, meno di 8.000 euro.



Così il quarto fatto di sangue è avvenuto nel pomeriggio, alle 17.40, nello studio legale Manfredi di Via Castel San Pietro, in centro a Ravenna. La vittima è Francesco Manetti, 43, ferito al petto da una pistola sparachiodi trasformata artigianalmente in arma da fuoco.



Il proiettile rudimentale è entrato dall'alto al basso, ha lesionato un polmone, ma "per qualche centimetro non è diventato letale", ha detto commosso l'avv.Danilo Manfredi - titolare dello studio in cui lavora il legale ferito - dopo aver parlato coi medici.