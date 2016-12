Lieve scossa tra Modena e Ferrara

08:32 - Una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata stanotte in Emilia Romagna fra le province di Modena e Ferrara. Dai rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica risulta che il terremoto ha avuto un ipocentro a dieci chilometri di profondità con epicentro prossimo a Finale Emilia, Bondeno e Sant'Agostino. Non si hanno per ora segnalazioni di danni.