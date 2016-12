Delitto di Rimini, fermato il killer

foto Ansa Correlati Rimini, ucciso in auto a colpi di fucile 21:31 - E' stato preso il presunto killer di Covignano (Rimini). Marco Zinnanti, 22 anni, accusato di aver ucciso a fucilate Leonardo Bernabini, è stato fermato in provincia di Teramo, a circa 300 chilometri dalla città romagnola. Il giovane non aveva con sé documenti e la polizia sta procedendo all'identificazione. Arrestata ieri pomeriggio, invece, la sorella del presunto killer a casa della quale c'erano alcune armi e della droga. - E' stato preso il presunto killer di Covignano (Rimini). Marco Zinnanti, 22 anni, accusato di aver ucciso a fucilate Leonardo Bernabini, è stato fermato in provincia di Teramo, a circa 300 chilometri dalla città romagnola. Il giovane non aveva con sé documenti e la polizia sta procedendo all'identificazione. Arrestata ieri pomeriggio, invece, la sorella del presunto killer a casa della quale c'erano alcune armi e della droga.

Il "biondino", dopo aver commesso il delitto, domenica mattina, aveva chiesto aiuto al padre per farsi venire a prendere e da quel momento aveva fatto perdere le proprie tracce. Zinnanti vive a Rimini con la famiglia, il padre 48enne operaio di origine siciliana e la mamma 47enne, originaria di Novafeltria, nell'entroterra riminese.



La polizia era già in contatto con i familiari del ragazzo che, dopo il delitto, non è più tornato a casa. La sorella arrestata era stata intercettata dagli agenti mentre portava soldi al giovane.



Agli investigatori sembra ormai chiaro come Bernabini ha trascorso le ultime ore di vita. Intorno alle 9 di domenica mattina è stato chiamato dal suo assassino, che aveva passato la notte alla discoteca "Classic club". Il giovane ha litigato con qualcuno all'interno del locale, minacciando che sarebbe tornato dopo mezz'ora.



Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il killer si sia fatto accompagnare a Covignano, dove teneva nascosto il fucile con il quale ha poi ucciso Bernabini.



Probabilmente, vedendo l'arma, l'uomo, che era un tassista abusivo, ha rifiutato di farlo salire in macchina e a quel punto il giovane ha sparato due colpi, uccidendolo.