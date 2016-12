foto Ap/Lapresse

06:32

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 2 al largo delle coste nordorientali della Sicilia, davanti alla provincia di Messina e a est delle isole Lipari. Poco dopo, alle 2.18, un'altra scossa si è verificata nelle zone terremotate dell'Emilia, in provincia di Modena: l'epicentro è stato individuato in prossimità dei comuni di Finale Emilia e San Felice sul Panaro. In entrambi i casi non risultano danni.