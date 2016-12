foto Ansa

- Un ragazzo di 20 anni con problemi psichici è morto per un malore, mentre gli infermieri della struttura protetta che lo ospitava stavano tentando di immobilizzarlo e di calmarlo. E' successo a Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Per far luce sull'episodio il pm di turno ha disposto l'autopsia. Dall'esame medico-legale "ci attendiamo risposte chiare per comprendere le cause della morte", ha detto. Gli infermieri verranno indagati.