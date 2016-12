foto Ansa

23:58

- Due giovani albanesi sono stati gambizzati in strada con diversi colpi di arma da fuoco all'esterno di un bar a Ponte Nuovo, frazione alle porte di Ravenna. I due, di 26 e 35 anni, entrambi residenti nella città romagnola e con precedenti, sono stati portati all'ospedale cittadino. Non sarebbero in pericolo di vita. E' invece scappato l'aggressore. Sul posto sono intervenute la squadra Mobile e la Scientifica.