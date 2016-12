foto LaPresse 22:23 - Una ragazza di origine indiana di 15 anni è annegata nel fiume Reno alla periferia di Bologna. Il fratellino e la madre, anch'essi in difficoltà, sono stati tratti in salvo da un passante. Sembra che i due ragazzini stessero giocando a riva, quando, per motivi al vaglio degli inquirenti, sono scivolati in acqua. La madre si sarebbe tuffata nel disperato tentativo di salvarli. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118. - Una ragazza di origine indiana di 15 anni è annegata nel fiume Reno alla periferia di Bologna. Il fratellino e la madre, anch'essi in difficoltà, sono stati tratti in salvo da un passante. Sembra che i due ragazzini stessero giocando a riva, quando, per motivi al vaglio degli inquirenti, sono scivolati in acqua. La madre si sarebbe tuffata nel disperato tentativo di salvarli. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118.

La madre e i due figli, a quanto si è appreso, si trovavano in una spiaggetta, nei pressi di un ponte. I due ragazzi, che non sapevano nuotare, giocavano sulla riva, probabilmente con i piedi a bagno, in un tratto dove il fiume passa da pochi centimetri d'acqua a due metri e mezzo di profondità in pochissimo spazio e dove vige il divieto di balneazione.



L'ipotesi è che entrambi siano scivolati, giocando, e siano stati trasportati via dalla corrente. La madre, che come i due figli non sa nuotare, si sarebbe tuffata per salvarli rischiando di affogare. Provvidenziale l'intervento di un giovane, residente a Casalecchio di Reno, che quando si è accorto di quello che stava accadendo si è buttato in acqua, riuscendo a portare a riva la donna e il bambino. Per la ragazza, che come il fratello non indossava un costume, ma era vestita, dettaglio che fa pensare che la famiglia non avesse l'intenzione di bagnarsi, non c'è stato nulla da fare.



Procura: "Faremo tutti gli accertamenti"

"Saranno svolti tutti gli accertamenti del caso, ma l'invito comunque è quello di essere prudenti e di rispettare i divieti di balneazione". Così il procuratore aggiunto Valter Giovannini, portavoce della Procura di Bologna, dopo la morte della ragazzina nel fiume Reno alla periferia di Bologna. La zona era già stata in passato teatro di incidenti simili ed erano stati sistemati cartelli che indicano il divieto di fare il bagno.