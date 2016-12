Ravenna, bimba di dieci anni litiga con la mamma per i compiti e si butta dalla finestra

foto LaPresse

19:42

- Una bimba di 10 anni si è lanciata dalla finestra del bagno di casa al secondo piano dopo un diverbio con la madre, presumibilmente legato ai compiti delle vacanze. E' accaduto in una frazione di Ravenna. La piccola è caduta sul prato di un cortiletto interno. E' stata portata in ospedale con codice di massima gravità ma non è in pericolo di vita.