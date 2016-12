foto Ap/Lapresse

10:03

- Una scossa di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter è stato registrato alle 9.14 nella zona di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna. L'epicentro del terremoto è stato localizzato vicino ai comuni di Civitella di Romagna, Galeata e Predappio. Un'altra scossa, di magnitudo 2, era stata registrata alle 8.24 nelle vicinanze di Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano e Tredozio. In entrambi i casi non risultano danni.