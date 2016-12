foto Ansa

09:50

- Un medico dipendente dell'Ausl di Bologna è stato arrestato dai carabinieri del Nas per aver prescritto negli ultimi due anni - a ignari pazienti e a carico del Ssn - oltre 2.000 confezioni di farmaci a base di morfina, destinati invece ad essere ceduti "a persona in assenza di apparenti esigenze terapeutiche". Il medico è accusato di cessione di farmaci ad azione stupefacente, falso in atto pubblico e truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale.