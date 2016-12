foto Ansa

13:58

- Pattuglie in borghese della Guardia di Finanza hanno controllato l'emissione di scontrini e ricevute, a Rimini e anche in provincia. Complessivamente su 274 esercenti controllati, sono state contestate 161 violazioni (il 59%) da parte degli operatori economici. Inoltre circa 92.000 articoli di bigiotteria sono stati sequestrati perché non rispondevano ai requisiti di tracciabilità del prodotto. Tre extracomunitari segnalati alla Prefettura.