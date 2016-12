foto Ansa 17:14 - Vacanza sfortunata per un turista caduto giù da un terrazzo di un albergo di Milano Marittima, nel Ravennate. Intorno alle 22.20 di ieri, il giovane è volato giù dal balcone ed è rimasto gravemente ferito. La vittima è stata condotta, in codice 3, all'ospedale di Cesena. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. - Vacanza sfortunata per un turista caduto giù da un terrazzo di un albergo di Milano Marittima, nel Ravennate. Intorno alle 22.20 di ieri, il giovane è volato giù dal balcone ed è rimasto gravemente ferito. La vittima è stata condotta, in codice 3, all'ospedale di Cesena. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

A quanto riferito dai carabinieri, si tratta di un tarantino di 24 anni in vacanza nella cittadina romagnola insieme ad alcuni amici. Il giovane, che aveva bevuto qualche bicchiere durante l'aperitivo, mentre un amico stava facendo la doccia ha tentato una "goliardata" cercando di passare dal balcone della propria stanza a quello della camera attigua, occupato da alcune ragazze da lui conosciute.



Nel tentativo di raggiungere il terrazzo vicino, il 24enne ha perso l'equilibrio, cadendo dal terzo piano per rovinare su un terrazzo sottostante dopo un volo di 6 metri. Il 24enne è ricoverato in prognosi riservata per un "trauma facciale policontusivo". Il tasso alcolico nel sangue "non era elevatissimo" ma non è escluso possa avere influito nella perdita di equilibrio.