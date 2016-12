foto LaPresse

10:24

- Grave incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio A1/Complanare Piacenza e l'allacciamento A1/A21 Fiorenzuola direzione Bologna. Due auto si sono ribaltate, per cause in corso di accertamento: nell'incidente hanno perso la vita due persone. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Sul luogo i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici e sanitari. Si registrano 3 km di coda