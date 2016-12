Rifiuta il velo e le nozze programmate, giovane marocchina perseguitata e picchiata dal padre

foto LaPresse 11:11 - Una ragazza marocchina di 18 anni è stata picchiata selvaggiamente dal padre in un supermercato modenese. I due non si vedevano da tempo perché la figlia, quando era minorenne, era stata affidata ai servizi sociali di Brescello in quanto il genitore la perseguitava. La giovane rifiutava di mettere il velo, così come non voleva sposare un uomo imposto dalla famiglia. A distanza di anni la vendetta violenta del padre, denunciato per lesioni aggravate. - Una ragazza marocchina di 18 anni è stata picchiata selvaggiamente dal padre in un supermercato modenese. I due non si vedevano da tempo perché la figlia, quando era minorenne, era stata affidata ai servizi sociali di Brescello in quanto il genitore la perseguitava. La giovane rifiutava di mettere il velo, così come non voleva sposare un uomo imposto dalla famiglia. A distanza di anni la vendetta violenta del padre, denunciato per lesioni aggravate.

Quando padre e figlia si sono rivisti, nell'uomo è scattata la rabbia. Ha aggredito la ragazza prendendola a ginocchiate in pieno viso, rompendole il setto nasale. Poi - come riporta "La Gazzetta di Modena" - l'uomo è fuggito a bordo della sua auto, lasciando la figlia per terra e ferita. Soccorsa dai passanti, è stata trasferita in ospedale: la prognosi di 21 giorni. Le forze dell'ordine intanto hanno proceduto d’ufficio con una denuncia ai danni del padre.