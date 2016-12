foto LaPresse

21:15

- Un bambino straniero di 11 anni è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio alla periferia di Bologna. Il ragazzo è stato ricoverato in 'codice 3', cioè in condizioni di massima gravità, all'ospedale Maggiore. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della polizia municipale, intervenuta per i rilievi.