Parma, polemica per il "Festival Verdi 2012" L'orchestra del Regio: "Esclusi da Pizzarotti"

- A Parma scoppia la polemica per il "Festival Verdi 2012". L'orchestra del Teatro Regio, che da tredici anni partecipa alla manifestazione, accusa il sindaco della città, il grillino Federico Pizzarotti, di averla esclusa dal cartellone. Per denunciare il tutto, il sito web ufficiale della formazione titolare del palco cittadino più prestigioso ha pubblicato, in aperta polemica con la giunta comunale, la seguente frase: "Eclissi a 5 stelle".

Al posto dell'orchestra del Teatro Regio si esibirà la Filarmonica Arturo Toscanini. La sostituzione, avvenuta dopo che il programma e i manifesti erano già stati approvati, è stata comunicata, come denunciano i musicisti, solo alcuni minuti prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione del "Festival Verdi 2012" con una telefonata da parte del presidente della Fondazione Teatro Regio, nonché sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, all'amministratore delegato della compagnia, Enrico Maghenzani.

"Quello che si è consumato nella conferenza stampa di presentazione del 'Festival Verdi 2012' - sostiene l'orchestra in un comunicato -, da parte del sindaco di Parma Pizzarotti, è il macabro rituale del sacrificio di una realtà musicale, l’Orchestra del Teatro Regio, che per tredici anni ha svolto la sua attività al servizio della cultura della città con risultati riconosciuti a livello internazionale e comprovati da un curriculum che ognuno può verificare".

"In un colpo solo - afferma - Pizzarotti ha tolto al teatro il proprio brand, ha dato il lavoro a chi già ce l'ha e pure sicuro, e ha licenziato senza giusta causa 50 professionisti con famiglie a carico". E ancora l’Orchestra del Regio di Parma denucia che "ancora attualmente attende circa 542.000,00 euro di corrispettivi del 2012. E' stata lei ha permettere di fatto l’apertura del teatro per tutto l'anno, lavorando senza corrispettivo, a differenza delle altre maestranze, non percependo neppure un euro per tutta l’attività (stagione lirica e concertistica) del 2012".