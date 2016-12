- Sulla strage alla stazione di Bologna "ci sono molti interrogativi che rimangono senza risposta e di fronte a questi non ci può essere nessuna porta chiusa". Così il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri si è rivolta ai familiari delle vittime della strage, commemorando il trentaduesimo anniversario in Comune. "Io - ha aggiunto - sono con voi pronta a percorrere tutte le strade che possono portarci alla verità".

"C'è una verità giudiziaria, ci sono molti passi da fare per raggiungere una verità storica senza alcun pregiudizio", ha detto il ministro dell'Interno, assicurando che "è in corso un'evoluzione positiva nell'accesso agli atti, compresi quelli degli organismi di intelligence. Il Parlamento segue l'impegno del governo nell'introduzione di regole stringenti sull'applicazione del segreto di Stato che scongiuri distorsioni".

"Come ha detto il premier Monti alla recente commemorazione delle stragi di mafia - ha proseguito il ministro rivolgendosi ai familiari delle vittime - l'unica ragione di Stato è la verità. Assicuro il mio impegno perché vengano dati tutti i contributi alla verità ed alla trasparenza".

Dopo due anni senza la presenza di un ministro alle commemorazioni della strage del 2 agosto, il presidente dell'Associazione delle vittime, Paolo Bolognesi, ha espresso apprezzamento per la presenza di Anna Maria Cancellieri. "E' un ministro - ha detto - che abbiamo apprezzato anche quando era commissario a Bologna, abbiamo avuto un rapporto stretto e fattivo. Il suo ritorno per noi è stata cosa veramente gradita".

Il cordoglio di Napolitano: "Ricostruire ogni aspetto"

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime un messaggio: "Nel trentaduesimo anniversario della strage rivolgo il mio pensiero commosso alle ottantacinque vittime di quel vile atto terroristico e agli oltre duecento feriti, rimasti indelebilmente segnati dall'orrore di quella mattina".

"Il decorrere del tempo non lenisce il loro dolore e rinsalda in essi l'impegno nel perpetuare la memoria di uno dei più tragici fatti della storia del nostro Paese", ha aggiunto il capo dello Stato. "Particolare importanza assumono sia le iniziative intraprese per ricostruire ogni aspetto delle inchieste giudiziarie e parlamentari sulla strage sia quelle, umanamente toccanti, che ripercorrono quel drammatico 2 agosto 1980 attraverso i volti e le storie delle vittime e di tutti coloro che hanno visto violentemente interrotti sogni, speranze, prospettive e che oggi testimoniano la brutalità senza senso di un attentato tanto folle quanto feroce", ha concluso.

Schifani: "Fare luce fino in fondo"

La strage di Bologna presenta ancora "lati oscuri sui quali abbiamo il dovere di fare luce fino in fondo". E' quanto affermato dal presidente del Senato, Renato Schifani. "Per guardare avanti - ha sostenuto - non possiamo e non dobbiamo dimenticare il sacrificio di quegli innocenti e al dovere della memoria deve accompagnarsi quello di continuare a ricercare la verità. Lo dobbiamo ai familiari delle vittime e a tutti gli italiani".

Fini: "Sostentere la ricerca della giustizia"

Il presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha inviato un messaggio al sindaco di Bologna, Virginio Merola, e al presidente Bolognesi. "La memoria dolorosa di quel terribile eccidio, frutto del disegno eversivo della follia terroristica nel tentativo di scardinare il nostro sistema democratico - ha detto Fini -, è sempre viva nella coscienza degli italiani, che ricordano l'atto efferato e criminale del 2 agosto 1980 come una delle pagine più buie e più tragiche della storia italiana della seconda metà del Novecento". "Apprezzo ed ammiro la passione civile e la determinazione che animano la vostra azione tesa alla ricerca della verità e della giustizia", ha concluso.