foto Olycom

19:59

- No agli short e no anche agli schiamazzi. Queste le regole base per poter entrare, e restare, nell'oratorio di Cortemaggiore, nel Piacentino. Il parroco infatti pare non aver apprezzato l'esuberanza di alcuni ragazzi e i vestiti ritenuti troppo succinti di alcune ragazze e di aver deciso per questo di non farli più partecipare alle attività del centro. La decisione non è però piaciuta ad alcuni parrocchiani che hanno indetto una manifestazione.