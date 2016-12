foto LaPresse

14:11

- Diminuiscono ancora le persone assistite dalla Protezione civile per l'emergenza terremoto. A due mesi dalla seconda violenta scossa sono infatti 8mila, la metà rispetto ai primi giorni dopo il sisma. Quasi tutti, 7.969, sono in Emilia Romagna: 5.621 sono ospitati nei campi tenda, 291 nelle strutture al coperto e 2.057 in strutture alberghiere. Due gli assistiti in Veneto. Chiusa in Lombardia l'unica area ancora aperta.