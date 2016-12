Tragiche ferie nel Piacentino per due amiche Una uccide l'altra e poi precipita fuggendo

foto Ansa 22:48 - Tragedia a Ferriere, sull'Appennino piacentino, dove una 29enne, Monica Sabrina Montagna di Bovisio Masciago, nel Milanese, ha pugnalato con una trentina di coltellate l'amica 28enne Annalisa Lombardi, di Milano, e quindi ha tentato di fuggire precipitando però dal terzo piano della palazzina nella quale si è consumato il delitto. - Tragedia a Ferriere, sull'Appennino piacentino, dove una 29enne, Monica Sabrina Montagna di Bovisio Masciago, nel Milanese, ha pugnalato con una trentina di coltellate l'amica 28enne Annalisa Lombardi, di Milano, e quindi ha tentato di fuggire precipitando però dal terzo piano della palazzina nella quale si è consumato il delitto.

L'allarme è scattato quando la Montagna, figlia dell'ex comandante dei vigili urbani di Milano, è stata soccorsa nel cortile della palazzina: inizialmente si era pensato a un tentativo di suicidio, ma poco dopo nell'abitazione è stato trovato il cadavere dell'amica, e alcuni vicini hanno testimoniato di aver sentito una lite furibonda tra le due donne.



Annalisa Lombardi è stata massacrata con una trentina di coltellate, inferte con un grosso coltello da cucina. Pare che le due donne, amiche di lunga data, avessero pranzato con i genitori della vittima; poi però, nel primo pomeriggio, è scoppiata la lite che ha portato al tragico epilogo. Dopo l'omicidio la Montagna, sentendo che alcuni vicini bussavano alla porta, ha tentato di fuggire passando da una finestra a un balcone laterale, ma ha perso l'appiglio cadendo prima su un balcone sottostante e quindi nel cortile. Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale di Parma con una ferita alla testa ma non è in pericolo di vita; per l'amica, invece, non c'è stato nulla da fare.



Resta ancora da chiarire il movente di questo efferato omicidio. Al momento si sa soltanto che Monica Sabrina Montagna, soffriva di depressione e che l'amica aveva deciso di fare questa vacanza proprio per starle accanto.