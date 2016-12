Ravenna, uccide la ex e poi si toglie la vita

L'omicida-suicida, Gianfranco Saleri, 61 anni bresciano di origine e residente a Cervia e senza precedenti penali, era entrato poco dopo le nove di questa mattina nel locale di parrucchiera gestito dalla sua ex compagna a Milano Marittima in cerca di un ennesimo chiarimento.



La vittima, Sandra Lunardini, 49 anni, divorziata con due figli da una precedente relazione, aveva convissuto con l'uomo per un periodo ma da qualche tempo i due avevano rotto. Dalle prime verifiche dei militari dei carabinieri, sembra che tra Gianfranco e Sandra fossero sorti anche dissapori per alcune attività economiche, per le quali entrambi rivendicavano la titolarità.



Anche questa mattina i due avrebbero cominciato a discutere nel cortile interno del negozio. Poi alcuni testimoni avrebbero sentito esplodere due colpi di pistola. La donna è morta all'istante, mentre l'uomo ha perso la vita poco dopo l'arrivo dei sanitari intervenuti per un disperato tentativo di rianimarlo.



Nel negozio, ma non nel cortiletto dove si è svolta la drammatica vicenda, era presente anche una commessa, attualmente in stato di shock per lo spavento.

Nella casa dell'omicida-suicida i carabinieri hanno trovato tre pistole, tutte regolarmente detenute. Con la prima l'uomo ha sparato a Sandra Lunardini, con la seconda si è ucciso. La terza gli è stata trovata infilata nei calzoni. Di quelle pistole non faceva mistero, tanto che le avrebbe mostrate in più di un'occasione.