foto LaPresse

21:07

- Un bambino di tre anni e mezzo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito da un'auto, a San Potito di Lugo, nel Ravennate. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, una Fiat Bravo condotta da un 30enne del posto ha falciato il bimbo, figlio di genitori maghrebini, mentre attraversava la strada. Il personale del 118 è intervenuto anche con l'eliambulanza.