foto Ansa Correlati Bologna, getta neonato in un cassonetto 15:30 - Si aggiungono anche le accuse di infanticidio e occultamento di cadavere a carico della 21enne che ha gettato in un cassonetto uno dei suoi gemelli subito dopo il parto. La giovane aveva dato alla luce in casa, a Ozzano Emilia (Bologna), il piccolo, di circa 23 settimane. Aveva poi partorito il secondo gemello, che ora lotta tra la vita e la morte. L'accusa iniziale per la donna era soltanto di interruzione di gravidanza.

Intanto, il pm Domenico Ambrosino ha conferito l'incarico al medico legale, che dovrà chiarire molti aspetti sulla vicenda. Il peso del piccolo sopravvissuto, di circa 23 settimane, non arriva al mezzo chilo. Il bimbo viene assistito in Terapia intensivia prenatale al Policlinico Sant'Orsola con ventilazione meccanica e la prognosi viene definita "estremamente riservata".



La giovane, anche lei ricoverata nello stesso ospedale, sta meglio, ma non è ancora stata interrogata dalla polizia. Ha reso dunque soltanto alcune dichiarazioni al momento della scoperta di quanto accaduto.



Gli investigatori della Squadra mobile hanno parlato a lungo con i genitori e con quattro amici della 21enne, con i quali era uscita la sera stessa del parto e che poi l'avevano riaccompagnata a casa. Gli inquirenti stanno cercando di capire se, quando ha dato alla luce il primo bimbo, fosse davvero sola in casa e abbia dunque fatto tutto da sè.