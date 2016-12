foto LaPresse

- Un 55enne è stato sorpreso a Novi di Modena mentre era nudo sotto le docce del campo di accoglienza per gli sfollati del sisma con un bambino di 11 anni di origine magrebina. L'uomo sarebbe stato colto "in atteggiamenti sessuali incontrovertibili" e per questo ha rischiato il linciaggio da parte delle persone presenti. Alla fine l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Il molestatore è stato arrestato.