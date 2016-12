Bologna, 21enne italiana partorisce due gemelli e ne getta uno nel cassonetto dell'immondizia

foto Ansa Correlati Milano, neonato in "Ruota esposti" 13:01 - Una italiana di 21 anni ha partorito in casa il primo di due gemelli di 22 settimane, poi lo ha messo in un sacchetto di plastica e lo ha gettato in un cassonetto della spazzatura. L'altro lo ha partorito in ospedale ed ora è in incubatrice. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Ozzano Emilia, nel Bolognese. La donna vive con i genitori, insieme ai quali si è presentata al Sant'Orsola di Bologna. - Una italiana di 21 anni ha partorito in casa il primo di due gemelli di 22 settimane, poi lo ha messo in un sacchetto di plastica e lo ha gettato in un cassonetto della spazzatura. L'altro lo ha partorito in ospedale ed ora è in incubatrice. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Ozzano Emilia, nel Bolognese. La donna vive con i genitori, insieme ai quali si è presentata al Sant'Orsola di Bologna.

I medici dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove la ragazza, accompagnata dai genitori, era andata per partorire, si sono accorti dell'accaduto e hanno avvisato le autorità competenti.



E' venuto alla luce, appunto, un bambino prematuro di 22 settimane ma i medici, dallo stato della placenta e del cordone ombelicale, si sono subito resi conto che si trattava di un parto gemellare. La ragazza ha però negato.



I sanitari hanno quindi chiamato il 113. La giovane avrebbe poi ammesso di aver gettato il primo bambino nel cassonetto. Le 'volanti' sono andate subito ad Ozzano e in un cassonetto vicino alla casa della 21enne hanno trovato il corpicino privo di vita nel sacchetto.



Indagata la madre

La procura di Bologna ha indagato la ragazza. Si tratta di una iscrizione tecnica per poter compiere gli accertamenti medico-legali previsti in questi casi. Si ipotizza la violazione delle disposizioni previste dalla legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Le indagini dovranno verificare se si sia trattato di un parto spontaneo oppure indotto. Da accertare, per configurare eventuali responsabilità penali, anche se il gemello fosse nato già morto o meno e come il piccolo sia finito nel cassonetto dei rifiuti.