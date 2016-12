Ferrara, abbattuto il municipio di Sant'Agostino Sgarbi: "Atto criminale, sono dei talebani"

foto Tgcom24 Correlati Demolito il municipio 18:40 - E' stato abbattuto, nonostante le proteste e il tentativo del critico Vittorio Sgarbi di interrompere l'operazione, il municipio di Sant'Agostino, nel Ferrarese. L'edificio è rimasto lesionato dopo il terremoto in Emilia. "Sono come i talebani a Bamiyan. Risponderanno in tribunale. Non ci volevano le bombe- ha commentato Sgarbi - . Nell'aula della giunta c'erano affreschi importanti". - E' stato abbattuto, nonostante le proteste e il tentativo del critico Vittorio Sgarbi di interrompere l'operazione, il municipio di Sant'Agostino, nel Ferrarese. L'edificio è rimasto lesionato dopo il terremoto in Emilia. "Sono come i talebani a Bamiyan. Risponderanno in tribunale. Non ci volevano le bombe- ha commentato Sgarbi - . Nell'aula della giunta c'erano affreschi importanti".

Il municipio ospitava uno storico lampadario di vetro di Murano, regalato da Italo Balbo. Il lampadario era stato recuperato il 4 giugno.



"Non è un'improvvisata - aveva spiegato Sgarbi poche ore prima della demolizione - . Qui c'è un ciclo di affreschi che non può essere fatto saltare. La dinamite si mette in guerra, qualsiasi edificio può essere messo in sicurezza. E' una cosa totalmente criminale. Non c'è differenza per la legge tra un edificio del Cinquecento e Ottocento".



Sgarbi aggredito

Ad accogliere il battagliero critico sono state però bottiglie e lanci di oggetti vari. E' stato lo stesso Sgarbi a denunciare di essere stato aggredito da un gruppo di ignoti.



"Porterò in tribunale i responsabili della demolizione"

"Quello che è accaduto - ha spiegato il critico d'arte che aveva chiesto, invano, anche l'intervento del ministro dell'Interno- è gravissimo. A parte l'aggressione, segno d'inciviltà, non si può assistere, inermi, a questa sistematica volontà distruttiva e vandalica. Peraltro, la Sovrintendenza, nelle prescrizioni, aveva indicato chiaramente di salvaguardare comunque gli affreschi del primo Novecento, invece hanno buttato giù tutto. Oggi al posto del Municipio c'è un cumulo di macerie. Trovo tutto ciò scandaloso. Anche il questore aveva chiesto di prendere tempo, ma è stato inutile. Porterò in tribunale tutti quelli che hanno consentito la demolizione del municipio di Sant'Agostino".