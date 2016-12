Caso Aldrovandi, la mamma lancia una petizione per una legge contro la tortura

foto Dal Web Correlati La Cassazione conferma le condanne 13:46 - La mamma di Federico Aldrovandi continua la sua battaglia chiedendo una legge contro la tortura. Lo fa con una petizione lanciata nel giorno in cui suo figlio avrebbe compiuto 25 anni: "Vorrei onorare la sua memoria con il vostro aiuto", si legge nell'appello. "Insieme - continua Patrizia Moretti - possiamo superare le vergognose resistenze ai vertici delle forze dell'ordine e battere gli oppositori che faranno di tutto per affossare la proposta". - La mamma di Federico Aldrovandi continua la sua battaglia chiedendo una legge contro la tortura. Lo fa con una petizione lanciata nel giorno in cui suo figlio avrebbe compiuto 25 anni: "Vorrei onorare la sua memoria con il vostro aiuto", si legge nell'appello. "Insieme - continua Patrizia Moretti - possiamo superare le vergognose resistenze ai vertici delle forze dell'ordine e battere gli oppositori che faranno di tutto per affossare la proposta".

Federico morì la notte del 25 settembre 2005 a Ferrara dopo il pestaggio compiuto da alcuni agenti di polizia. Il 21 giugno la Cassazione ha confermato la condanna a tre anni e sei mesi per i responsabili. Ma gli agenti "condannati per aver picchiato e ucciso mio figlio - scrive la donna - non andranno in carcere e sono ancora in servizio. C'è un solo modo per evitare ad altre madri quello che ho dovuto soffrire io: adottare in Italia una legge contro la tortura". "Dobbiamo farlo - si legge ancora - prima che il Parlamento vada in ferie! Vi chiedo di firmare la petizione per una legge forte che spazzi via l'impunità di stato in Italia e di dirlo a tutti".