foto Ansa

11:20

- Calisto Tanzi resta in carcere. Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza dei suoi legali, che avevano chiesto una "carcerazione più dignitosa", cioè di scontare la pena ai domiciliari, nella villa della moglie. Nelle motivazioni i giudici scrivono che l'ex patron di Parmalat "non si è pentito", "non collabora con gli inquirenti" e che non è vero che "in libertà possa ricevere cure non disponibili in regime detentivo".