foto Ansa

17:34

- Un turista 79enne di Oderzo è annegato domenica mattina, probabilmente in seguito a un malore, mentre faceva un bagno in mare a Rivazzurra di Rimini. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso, provocato da "sindrome da sommersione". Sul posto anche la Capitaneria di porto per i rilievi.