foto Ansa

09:12

- Una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Modena e Mantova. L'evento sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 00.29. Novi di Modena, Concordia sulla Secchia, in provincia i Modena, e Moglia, in provincia di Mantova, sono le località prossime all'epicentro. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose.