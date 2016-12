foto Twitter

10:35

- Deragliato un treno regionale nel Bolognese: si tratta del Rimini-Voghera uscito dai binari questa mattina attorno alle 9:40 in località Lavino di Mezzo. Tra le 15 e le 20 persone avrebbero ricorso alle cure dei sanitari per le contusioni riportate nell'urto. Il treno, secondo le prime informazioni della Polfer di Bologna, sarebbe uscito dai binari per cause ancora in via di accertamento appoggiandosi sulla massicciata.