Rimini, trovato il cadavere di una 24enne

foto Tgcom24 20:25 - Non ci sono tracce di morte violenta sul cadavere della 24enne genovese trovata a Rimini. La vittima si trovava a 50 metri dalla riva di Torre Predara, vicino alla barriera di flangiflutti. La ferita sul collo è stata causata del trascinamento del corpo contro gli scogli. Prima di essere identificata era stata diffusa dai cc una descrizione particolareggiata della giovane: alta 1,65 metri, capelli mogano corti da un lato e lunghi dall'altro, piercing al labbro.

La vittima è deceduta tra la mezzanotte e l'una. Il corpo è stato trovato all'altezza del bagno 60-61 di Torre Pedrera: il villeggiante che lo ha visto affiorare dall'acqua ha immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto la scientifica ha effettuato i rilievi di rito. Si aspettano i risultati dell'autopsia.



La ragazza, che aveva indosso solo il reggiseno, mentre le mutandine sono state recuperare in acqua verso il bagnasciuga, è stata identificata grazie alle impronte digitali. I carabinieri sono così potuti risalire all'identità della 24enne, residente a Genova con i genitori, A.M.S. le iniziali, alle spalle piccoli precedenti legati alla droga.



Nessun oggetto personale, né indumenti, sono stati ritrovati sul litorale, particolare che ha reso difficile un'immediata identificazione. Il corpo, sottoposto ad un primo esame autoptico da due diversi medici legali, non presenterebbe segni evidenti di violenza. Gli investigatori non escludono nessuna pista, anche se quella dell'aggressione anche a fini sessuali pare la meno accreditata. Si tenta di capire in queste ore con chi fosse a Rimini la ragazza e perché. I carabinieri hanno avviato accertamenti negli hotel della zona e nei camping. La zona di Torre Pedrera, altamente residenziale, è frequentata d'estate soprattutto da famiglie.



Circa le cause della morte, i medici legali propenderebbero per l'annegamento, anche se quando il corpo è stato recuperato presentava perdite ematiche.