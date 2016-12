foto Ap/Lapresse

02:00

- Un automobilista di 91 anni è morto in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ravenna. L'uomo, originario di Fusignano, nel Ravennate, è deceduto poche ore dopo il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo la polizia municipale l'anziano è uscito di strada da solo in un rettilineo in corrispondenza della frazione Taglio Corelli, colpendo prima un palo della luce e finendo poi la corsa in un fossato.