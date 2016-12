foto Afp

11:54

- Madre e figlio, lei in età avanzata e lui di 57 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione in località Bandinella a Marzabotto, sull'Appennino bolognese. La prima ipotesi è di un omicidio-suicidio, ma gli accertamenti dei carabinieri sono in corso. La morte sarebbe stata provocata con colpi di arma da fuoco. Il 57enne, a quanto si è appreso, deteneva regolarmente un'arma.